Marvel przedstawia zwiastun animacji ''I Am Groot''

Fani uroczego drzewka znanego z serii filmów Strażnicy Galaktyki będą w siódmym niebie. Już w sierpniu na Disney+ zadebiutuje animacja I Am Groot. Marvel podczas Comic-Conu zaprezentował jej oficjalną zapowiedź. Zerknijcie poniżej.

fragment plakatu promującego serial ''I Am Groot''

I Am Groot opowie nam o przygodach małego Groota. Baby Groot dorasta we wszechświecie, gdzie co rusz pakuje się w kolejne kłopoty. W animacji pojawią się zarówno znane, jak i nowe postacie z komiksowego świata.

Groot to uwielbiana przez widzów antropomorficzna postać wyglądem przypominająca drzewo. Po raz kolejny przemówi głosem Vin Diesela.

10 sierpnia zadebiutuje pierwszych pięć krótkometrażowych filmów. Na nich jednak się nie skończy. Trwają już bowiem prace nad kolejnymi pięcioma odcinkami.

A tak prezentuje się nowy plakat:

Producentem wykonawczym został James Gunn, za kamerą stanął zaś Kirsten Lepore, a scenariusz napisał Ryan Little.

Źrodło: Marvel Studios