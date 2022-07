Zwiastun i plakat horroru "The Twin" 0

Polski dystrybutor horroru The Twin, którym jest Best Film zaprezentował zwiastun oraz plakat produkcji.

16 września do kin trafi horror The Twin w reżyserii Taneli Mustonena, ze znaną z nominowanego do Oscara filmu Przełęcz ocalonych czy przebojowej komedii o zombie Wiecznie żywi Teresą Palmer w roli głównej. The Twin jest klimatycznym horrorem, który nie tylko straszy, ale również dostarcza emocji.

Po tragicznym wypadku, w którym życie stracił jeden z bliźniaków, Rachel i jej mąż Anthony przenoszą się na drugi koniec świata z synem, który pozostał przy życiu. Mają nadzieję, że zbudują swoje życie od nowa. Pobyt na cichej skandynawskiej wsi, który miał przynieść ukojenie, wkrótce ujawnia swe złowieszcze oblicze. Rachel odkrywa przerażającą prawdę o swoim synu i musi stawić czoła mrocznym siłom, które chcą go opanować.

The Twin to szósty film fabularny fińskiego reżysera i scenarzysty Taneli Mustonena. Z pięcioma fińskimi sukcesami kasowymi na koncie, Taneli został uznany przez Variety za jeden z dziesięciu skandynawskich talentów do śledzenia. Jego wcześniejszy horror Lake Bodom był jednym z najlepiej sprzedających się fińskich filmów na arenie międzynarodowej i odniósł duże sukcesy na festiwalach, w tym Sitges, SXSW i London Film Festival.

Poniżej możecie zobaczyć zwiastun i plakat filmu.

Źrodło: Best Film