"Avatar" usunięty z Disney+ 1

Już za kilka tygodni Walt Disney i 20th Century Studios wprowadzą ponownie do kin widowisko Avatar, aby przypomnieć fanom na całym świecie o Pandorze przed zbliżającą się wielkimi krokami kontynuacją kasowego hitu – Avatar: Istota wody.

Walt Disney ogłosił, że 23 września 2022 roku widzowie będą mieli okazję jeszcze raz zobaczyć Avatar Jamesa Camerona na wielkim ekranie. Tym razem ze zremasterowanym dźwiękiem oraz obrazem. Wszystko z powodu premiery filmu Avatar: Istota wody, który jest bezpośrednią kontynuacją najbardziej kasowego tytułu w historii kina.

Do tej pory pierwszy film mogliśmy oglądać na platformie streamingowej Disney+. Co ciekawe Walt Disney po cichu usunął epicki film 20th Century Studios z oferty. Co prawda wytwórnia regularnie usuwa tytuły 20th Century Studios z Disney+ w Stanach Zjednoczonych ze względu na wcześniejsze umowy z innymi usługami streamingowymi, jednak w przypadku filmu Avatar usunięcie miało miejsce na całym świecie – także w Polsce.

Usunięcie filmu z Disney+ przed reedycją kinową ma oczywisty cel – zachęcenie większej liczby osób do obejrzenia go w kinach przed pojawieniem się kontynuacji. Raczej pewne jest, że za jakiś czas Avatar powróci do oferty w odnowionej wersji. Na razie nie jest jednak znana data powrotu.

Źrodło: What's On Disney Plus