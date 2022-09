Czy historia w "Joker: Folie à Deux" będzie opowiedziana z perspektywy Harley Quinn? 0

W listopadzie w Los Angeles i Nowym Jorku wystartują zdjęcia do wyczekiwanej kontynuacji Jokera, która będzie nosiła tytuł Joker: Folie à Deux. Z tego powodu w sieci dostajemy coraz więcej informacji związanych z tą produkcją.

Joker

Niedawno dowiedzieliśmy się, że większość filmu będzie rozgrywała się w Arkham Asylum. Najnowsza plotka daje nam natomiast pogląd na temat elementów musicalowych, o których sporo mówiło się w ostatnich tygodniach w kontekście Joker: Folie à Deux. Według nowych spekulacji to nie tytułowy Joker, a Harley Quinn będzie w samym centrum wydarzeń. Podobno historia będzie rozgrywała się całkowicie z jej perspektywy i będzie to powodem muzycznych wstawek. Bohatera widzi swój związek z Arthurem poprzez sekwencje musicalowe. Tytuł filmu "Folie à Deux" sugeruje, że Fleck podzieli te złudzenia.

To intrygująca droga, jaką zamierzają obrać twórcy. Todd Phillips ponownie wyreżyseruje film. On również napisał do niego scenariusz wspólnie ze Scottem Silverem. Joaquin Phoenix i Zazie Beetz jeszcze raz wcielą się w swoje role Arthura Flecka i Sophie Dummond. Niedawno dowiedzieliśmy się, że do obsady dołączyli również Brendan Gleeson, Catherine Keener i Jacob Lofland. Harley Quinn ma natomiast sportretować Lady Gaga.

Joker: Folie à Deux trafi do kin 4 października 2024 roku.

Źrodło: Weekly Planet Podcast