Andy Serkis wyprodukuje serialową wersję ''Kultu'' z 1973 roku

Urban Myth Films i The Imaginarium Andy'ego Serkisa łączą siły, ale zrealizować serialową wersję kultowego brytyjskiego horroru Kult z 1973 roku.

Scenariusz do serialu pisze Howard Overman, mający na swoim koncie wiele dobrych produkcji telewizyjnych. Pracował on m.in. nad dramatem Wyklęci, komedią science fiction Future Man oraz dramatem Dopasowani.

Jak na razie nie znane są żadne fabularne szczegóły projektu. Nie wiadomo także kto w nim wystąpi. Jedyne co zdradził Overman to to, iż serial różnić ma się fabularnie od oryginału, jednak rdzeń zostanie utrzymany. Możemy spodziewać się wystąpienia licznych ofiar, przesądów i rytuałów.

O co chodzi w filmie Kult?

Sierżant Howie prowadzi śledztwo w sprawie zaginięcia dziewczynki na małej wyspie Summerisle. Okazuje się, że społeczność wyspy kultywuje pogańskie wierzenia. Howie zaczyna podejrzewać, że dziewczynka została złożona w ofierze…

Film doczekał się już amerykańskiego remake’a. W 2006 roku w Hollywood nakręcono Kult z Nicolasem Cagem w roli głównej. Produkcja ta niestety nie jest uważana za udaną. Zebrała ona aż trzy nominacje do Złotych Malin.

Źrodło: Deadline