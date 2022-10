Scenarzysta ''Aquamana'' napisze czwartą ''Obecność'' 0

Studio New Line ma w swoich najbliższych planach realizację kolejnej części mrożącej krew w żyłach serii ’’Obecność’’. Czwarty film należący do tego uniwersum napisać ma David Leslie Johnson-McGoldrick.

''Obecność 3: Na rozkaz diabła''

Johnsonowi-McGoldrickowi tematyka ta nie jest obca. Pracował on już bowiem nad historią drugiej i trzeciej części ’’Obecności’’. Na swoim koncie ma także świetny thriller Sierota oraz obie części ’’Aquamana’’.

Fabuła czwartej części jak na razie trzymana jest w tajemnicy. Seria Obecność skupia się na postaciach Eda i Lorraine Warrenów będących badaczami zjawisk nadprzyrodzonych. Każdy z filmów ukazuje nam fabularyzowane lecz rzekomo prawdziwe przypadki nawiedzeń i opętań z jakimi Warrenowie zetknęli się w ubiegłym wieku. Należące do uniwersum liczne spin-offy skupiają się zaś na genezie demonów z jakimi przyszło się zmierzyć badaczom. Należą do nich m.in. Zakonnica czy Annabelle. Obecnie we Francji trwają zdjęcia do kontynuacji pierwszego z wymienionych spin-offów.

Wcielający się w głównych bohaterów Patrick Wilson i Vera Farmiga oficjalnie nie otrzymali jeszcze swoich kontraktów. Pewnym jest jednak, że powrócą oni do swoich ról.

Produkcją zajmą się oczywiście James Wan i Peter Safran.

Źrodło: The Hollywood Reporter