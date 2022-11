Po raz pierwszy spotkaliśmy Kanga w interpretacji Jonathana Majorsa w finale sezonu serialu Loki. Już niedługo będziemy mieli okazję zobaczyć jego inną wersję w widowisku kinowym Marvela – Ant-Man i Osa: Kwantomania.

Podczas rozmowy z Empire reżyser Peyton Reed odniósł się do powrotu Kanga w MCU:

Kang Zdobywca w naszym filmie to zupełnie inna postać. Jest kimś, kto panuje nad czasem, jest wojownikiem i strategiem. To dla mnie interesujące: wziąć najmniejszego, a zdaniem niektórych najsłabszego Avengera, i postawić go przeciwko tej absolutnej sile natury!