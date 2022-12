Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Nowa zapowiedź wyczekiwanego serialu "Wiedźmin: Rodowód krwi" 0

Wiedźmin: Rodowód krwi to jedna z najważniejszych grudniowych premier amerykańskiego giganta streamingowego Netflix. W sieci pojawiła się nowa zapowiedź produkcji należącej do kultowej franczyzy. Zwiastun znajdziecie w dalszej części artykułu. Serdecznie zachęcamy do oglądania i komentowania materiału wideo.

"Wiedźmin: Rodowód krwi"

Akcja serialu Wiedźmin: Rodowód krwi rozgrywa się w erze elfów, czyli 1200 lat przed przygodami Geralta, Yennefer i Ciri. To historia siódemki nieznajomych, którzy łączą siły, aby stawić czoła wszechmocnemu imperium. Choć Éile i Fjall wywodzą się ze zwaśnionych klanów, muszą nauczyć się ufać sobie nawzajem. Tylko razem mogą poprowadzić bandę wyrzutków do obalenia ciemiężców Kontynentu. Jednak kiedy wrota do innych światów otwierają się, a żądny władzy mędrzec ujawnia potężną broń, waleczna siódemka zdaje sobie sprawę, że potwora może pokonać tylko inny potwór…

Ponad tysiąc lat przed wydarzeniami z Wiedźmina siedmioro wyrzutków ze świata elfów podejmuje wspólną walkę przeciw wszechmocnemu imperium.

Premiera tego czteroczęściowego prequelu w serwisie Netflix już 25 grudnia.

Jak oceniacie zwiastun nowego serialu osadzonego w uniwersum "Wiedźmina"? Czy Wiedźmin: Rodowód krwi ma szansę pobić popularnością poprzednika?

Źrodło: Netflix