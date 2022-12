"Śnięty Mikołaj: serial" otrzymał zamówienie na 2. sezon 0

Po premierze finału 1. sezonu serii Święty Mikołaj Disney+ oficjalnie zdecydowała się na kontynuacje. Komedia świąteczna planowana była jak limitowana seria, jednak oglądalność, wpłynęła na zmianę decyzji.

Bohaterem serialu jest Scott Calvin.Po przepracowaniu trzydziestu lat jako Święty Mikołaj, radość to jego drugie imię. Jednak wraz ze spadkiem popularności świąt Bożego Narodzenia, słabnie również jego magia. Scott próbuje pogodzić obowiązki zawodowe z życiem rodzinnym. Gdy odkrywa, że istnieje sposób, by przejść na emeryturę, Scott rozważa ustąpienie ze stanowiska Świętego Mikołaja i znalezienie godnego następcy, aby on sam mógł stać się lepszym ojcem i mężem.

W serialu występują Tim Allen jako Scott Calvin/Święty Mikołaj, Elizabeth Mitchell jako Carol/Pani Mikołajowa, Elizabeth Allen-Dick jako Sandra, Devin Bright jako Noel, Austin Kane jako Cal, Matilda Lawler jako Betty, Rupali Redd jako Grace i Kal Penn jako Simon Choksi.

Seria pochodzi od producenta wykonawczego i showrunnera Jacka Burditta, który jest znany ze swojej pracy przy takich hitach jak Rockefeller Plaza 30, Współczesna rodzina i Frasier. Oprócz głównej roli, Tim Allen jest także producentem wykonawczym. Jest to produkcja 20th Television. Producentami wykonawczymi są Kevin Hench, Richard Baker i Rick Messina.

Źrodło: comingsoon.net