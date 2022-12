Zwiastun dokumentu "Fenomen" o WOŚP i Jerzym Owsiaku 0

3 stycznia 2023 roku mija 30 lat od pierwszego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Z tej okazji już 20 stycznia do polskich kin wejdzie Fenomen – pierwszy kinowy film dokumentalny o Jurku Owsiaku i historii Orkiestry. Zobaczcie zwiastun.

kadr z filmu "Fenomen"

Film dokumentalny o twórcy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pokazuje jego przemianę – z beztroskiego hipisa w lidera ogromnego obywatelskiego ruchu i jeden z najważniejszych symboli wolnej Polski. Opowiada też jak wyglądały kulisy przeniesienia do Polski idei Przystanku Woodstock, który stał się jednym z największych festiwali muzycznych w Europie.

Fenomen to jednak coś więcej niż opowieść o najbardziej znanej akcji społecznej w Polsce. 30 lat historii WOŚP to dla autorów filmu pretekst do tego, aby pokazać jak wielkie przemiany zaszły w tym czasie w społeczeństwie. Reakcje na działalność Jurka Owsiaka – od niespotykanego w historii Polski entuzjazmu aż po kwestionowanie jego pracy – to obraz nas samych i polaryzacji, jaka nastąpiła pomiędzy nami w ostatnich latach.

Do polskich kin Fenomen wejdzie 20 stycznia 2023 roku. Jego premiera zbiega się z rocznicą pierwszego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz zbliżającą się kolejną edycją akcji. Reżyserką Fenomenu jest Małgorzata Kowalczyk. Obraz wyprodukowała Dominika Kulczyk i powiązana z nią spółka dFlights.

Źrodło: Next Film