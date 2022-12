"Najbardziej samotny chłopak na świecie" w polskich kinach od 24 lutego 2023 - zobaczcie zwiastun! 0

24 lutego 2023 roku do kin trafi Najbardziej samotny chłopak na świecie. W rolach głównych: Max Harwood i Hero Fiennes Tiffin. Prezentujemy plakat i zwiastun filmu.

"Najbardziej samotny chłopak na świecie"

Oliver to najbardziej samotny chłopak na świecie. Nie ma przyjaciół ani rodziny. Mieszka sam, a jego ulubione zajęcie to oglądanie Alfa w TV. Regularnie odwiedza go dwójka pracowników opieki społecznej. Pewnego dnia dostaje ultimatum: albo znajdzie przyjaciół, albo trafi do placówki opiekuńczej. Proste? Nie, jeśli się jest lokalnym dziwadłem.

Olivier lubi swoje życie, więc będzie dążył do celu po trupach, i to dosłownie… Z lokalnego cmentarza odkopuje sobie całą rodzinę plus jamniczka. Teraz pozostaje tylko przekonać opiekę społeczną, że zadanie zostało wykonane. Tylko jak to zrobić, jeśli cała rodzinka to zombie?

Poniżej możecie zobaczyć zwiastun oraz plakat tego filmu:

Źrodło: Best Film