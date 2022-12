Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Wiedźmin: Rodowód krwi" najniżej ocenianym serialem Netflixa 0

Ten kto obejrzał czteroodcinkowy miniserial Netflixa Wiedźmin: Rodowód krwi z pewnością nie będzie zaskoczony tą informacją. Nowa propozycja amerykańskiego giganta streamingowego osadzona w uniwersum "Wiedźmina" jest najniżej ocenianą produkcją Netflixa za granicą.

"Wiedźmin: Rodowód krwi"

Czyżby skończyła się cierpliwość fanów? Żaden inny serial od platformy streamingowej Netflix nie był tak nisko oceniany, jak Wiedźmin: Rodowód krwi. Na popularnym agregatorze recenzji Rotten Tomatoes możemy znaleźć oceny krytyków oraz zwykłych widzów dotyczące wspomnianej produkcji. W przypadku tych pierwszych nie wygląda to jeszcze tak tragicznie, ponieważ 33% pozytywnych recenzji (u topowych krytyków jest to 20%) to wynik, który nie plasuje Rodowodu krwi na samym dnie.

Zdecydowanie gorzej wygląda sprawa z tak zwanym "Audience Score", które w tym momencie wynosi 11%, a warto odnotować, ze kilka dni wcześniej był on jeszcze niższy i wynosił 9%. Do tej pory najgorzej ocenianym serialem Netflixa był horror Resident Evil: Remedium – w tym momencie jego ocena widzów to 26%.

Nie ma co się jednak dziwić, ze Netflix oraz scenarzysta Declan De Bara są tak mocno krytykowane. Wiedźmin: Rodowód krwi wydaje się być serialem z innej epoki pod względem opowiadania historii oraz realizacji. Całość dodatkowo wydaje się być niesamowicie pocięta i skrócona, a wiele scen nie ma najzwyczajniej sensu.

A czy Wy daliście szansę tej produkcji?

Źrodło: Forbes