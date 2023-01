Letitia Wright udzieliła ciekawego wywiadu w podcaście magazynu Empire, w którym wyjawiła, że plany po śmierci Chadwicka Bosemana uległy zmianie. Jak się okazuje w widowisku Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu miały pojawić się dwie wersje tytułowego superbohatera.

To było słodko-gorzkie. Shuri zawsze to robiła, ale miało to zostać pokazane w inny sposób, gdzie jej brat był obok niej, podobnie jak pokazują to komiksy. Oboje, T’Challa i Shuri, byliby Czarnymi Panterami i musieliby wymyślić, jak bronić swojego narodu. Niestety wyszło inaczej. Znałam odpowiedzialność, znałam wagę, ale było to po prostu słodko-gorzkie, coś z czym musiałam się bardzo zmagać. Jestem jednak z siebie dumna, miałam spore wsparcie. powiedziała gwiazda Marvela

Śmierć Chadwicka Bosemana sprawiła, że Ryan Coogler musiał wymyślić historię bohatera i Wakandy na nowo. Pierwotny plan kontynuacji Czarnej Pantery był już gotowy na kilka tygodni przed odejściem aktora i miał opowiadać historię T’Challi i jego syna oraz nawiązywać do wydarzeń z filmów Avengersach. Tym razem Coogler chciał opowiedzieć historię z perspektywy ojca, a nie tak jak to było w przypadku pierwszego filmu z perspektywy syna.