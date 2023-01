Znamy datę premiery 3. sezonu ''Outer Banks'' - Netflix opublikował plakat 0

Netflix ma bardzo dobrą wiadomość dla fanów młodzieżowego serialu Outer Banks. Produkcja z nowymi odcinkami powróci już w przyszłym miesiącu. Półtora roku oczekiwania z pewnością nie pójdzie na marne.

Platforma datę premiery ogłosiła publikując plakat promujący trzecią serię. Outer Banks z kolejnym 10-odcinkowym sezonem powróci 23 lutego.

Oprócz plakatu w sieci zadebiutowały pierwsze zdjęcia z nowej serii, na których widzimy głównych bohaterów.

Outer Banks to opowieść o dojrzewaniu grupy bliskich przyjaciół („Pogues”) z malowniczych wysp Outer Banks w Karolinie Północnej. Po huraganie wyspy zostają pozbawione prądu na cały sezon wakacyjny. Uruchamia to łańcuch zdarzeń, który zmusza grupę nastolatków do podjęcia ważnych życiowych decyzji. Poszukiwania zaginionego ojca lidera grupy, zakazane romanse, gra o wysoką stawkę i narastający konflikt między Pogues i jej rywalami — to będzie niezapomniane lato. I jak się okazuje nie tylko jedno lato…

Po utracie złota i ucieczce z Outer Banks, w trzecim sezonie nasi bohaterowie znajdą się na bezludnej wyspie, która przez krótką chwilę wyda się idylliczną ostoją. Spędzają oni czas bezstrosko, łowią ryby, pływają i rozkoszują się nowym stylem życia. Szybko jednak na nowo wikłają się w kolejny wyścig po skarb. Spłukani, daleko od domu, nie mogą nikomu ufać, oprócz sobie nawzajem.

Twórcą i producentem wykonawczym Outer Banks są Jonas Pate, Josh Pate i Shannon Burke. W serialu występują Chase Stokes, Madelyn Cline, Madison Bailey, Jonathan Daviss, Rudy Pankow, Austin North, Drew Starkey oraz Charles Esten.

Źrodło: Netflix