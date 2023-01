Ice Cube — który był współautorem scenariuszy do filmów, a także występował w nich — rozmawiał ostatnio z TMZ Hip Hop o swoich próbach uzyskania praw do franczyzy. Aktor został zapytany o możliwość uzyskania praw lub zrobienia kolejnych filmów, powiedział, że Warner Bros. nie tylko jest właścicielem praw do samego filmu, ale także praw do nazwisk postaci, czyniąc sprawę jeszcze trudniejszą.

Musisz korzystać z tej samej [własności intelektualnej]. Nie można nazwać tego Sobotą bez użycia Craiga i Day-Day’a. Więc to nie jest to samo. Nie, zamierzam jednak nikogo pozwać, by uzyskać do tego prawa. Próbuję wyciągnąć to z Warner Brothers, oni nie wiedzą sami co robią, jednak staram się ich przekonać, że powinni oddać nam kontrolę. To jest mój film, jednak to oni mają prawa dystrybucyjne. Powinni nam oddać serię, dzięki czemu zarobią pieniądze, a do tego fani otrzymają to na co czekają. Napisałem dwa scenariusze. Przy jednym z nich odpowiedzieli mi, że nie jest to dobry czas, a przy drugim wpuścili go w proces nieustannego rozwoju, po którym nigdy nie dostał zielonego światła.

wyjawił Ice Cube