Rozdano Złote Globy. "Fabelmanowie" i "Duchy Inisherin" triumfują 1

statuetka Złotych Globów

Poniżej pełna lista laureatów:

NAJLEPSZY DRAMAT

Avatar: Istota wody

Elvis

Fabelmanowie

Tár

Top Gun: Maverick!

NAJLEPSZY AKTOR W FILMIE DRAMATYCZNYM

Austin Butler – Elvis

Brendan Fraser – Wieloryb

Hugh Jackman – Syn

Bill Nighy – Living

Jeremy Pope – The Inspection

NAJLEPSZA AKTORKA W FILMIE DRAMATYCZNYM

Cate Blanchett – Tár

Olivia Colman – Imperium światła

Viola Davis – Królowa wojownik

Ana de Armas – Blondynka

Michelle Williams – Fabelmanowie

NAJLEPSZA KOMEDIA LUB MUSICAL

Babilon

Duchy Inisherin

Wszystko wszędzie naraz

Glass Onion: Film z serii Na noże

W trójkącie

NAJLEPSZY AKTOR W KOMEDII LUB MUSICALU

Diego Calva – Babilon

Daniel Craig – Glass Onion: Film z serii Na noże

Adam Driver – Biały szum

Colin Farrell – Duchy Inisherin

Ralph Fiennes – Menu

NAJLEPSZA AKTORKA W KOMEDII LUB MUSICALU

Lesley Manville – Paryż pani Harris

Margot Robbie – Babilon

Anya Taylor-Joy – Menu

Emma Thompson – Powodzenia, Leo Grande

Michelle Yeoh – Wszystko wszędzie naraz

NAJLEPSZY AKTOR DRUGOPLANOWY W FILMIE

Brendan Gleeson – Duchy Inisherin

Barry Keoghan – Duchy Inisherin

Brad Pitt – Babilon

Ke Huy Quan – Wszystko wszędzie naraz

Eddie Redmayne – Dobry opiekun

NAJLEPSZA AKTORKA DRUGOPLANOWA W FILMIE

Angela Bassett – Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu

Kerry Condon – Duchy Inisherin

Jamie Lee Curtis – Wszystko wszędzie naraz

Dolly De Leon – W trójkącie

Carey Mulligan – Jednym głosem

NAJLEPSZY REŻYSER

James Cameron – Avatar: Istota wody

Daniel Scheinert, Daniel Kwan – Wszystko wszędzie naraz

Baz Luhrmann – Elvis

Martin McDonagh – Duchy Inisherin

Steven Spielberg – Fabelmanowie

NAJLEPSZY SCENARIUSZ FILMOWY

Tár

Wszystko wszędzie naraz

Duchy Inisherin

Women Talking

Fabelmanowie

NAJLEPSZA MUZYKA

Duchy Inisherin

Guillermo del Toro: Pinokio

Women Talking

Babilon

Fabelmanowie

NAJLEPSZA PIOSENKA

Carolina – Gdzie śpiewają raki

Ciao Papa – Guillermo del Toro: Pinokio

Hold My Hand – Top Gun: Maverick

Lift Me Up – Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu

Naatu Naatu – RRR

NAJLEPSZY FILM ZAGRANICZNY

Na zachodzie bez zmian

Argentyna, 1985

Blisko

Podejrzana

RRR

NAJLEPSZY FILM ANIMOWANY

Guillermo del Toro: Pinokio

Inu-Oh

Marcel Muszelka w różowych bucikach

Kot w butach: Ostatnie życzenie

To nie wypanda

NAJLEPSZY SERIAL DRAMATYCZNY

Zadzwoń do Saula

The Crown

Gra o tron: Ród Smoka

Ozark

Rozdzielenie

NAJLEPSZY AKTOR W SERIALU DRAMATYCZNYM

Jeff Bridges – Stary człowiek

Kevin Costner – Yellowstone

Diego Luna – Andor

Bob Odenkirk – Zadzwoń do Saula

Adam Scott – Rozdzielenie

NAJLEPSZA AKTORKA W SERIALU DRAMATYCZNYM

Emma D'Arcy – Ród Smoka

Laura Linney – Ozark

Imelda Staunton – The Crown

Hilary Swank – Alaska Daily

Zendaya – Euforia

NAJLEPSZY SERIAL MUSICAL/KOMEDIA

Misja: Podstawówka

The Bear

Komediantki

Zbrodnie po sąsiedzku

Wednesday

NAJLEPSZY AKTOR W SERIALU KOMEDIOWYM LUB MUSICALU

Donald Glover – Atlanta

Bill Hader – Barry

Steve Martin – Zbrodnie po sąsiedzku

Martin Short – Zbrodnie po sąsiedzku

Jeremy Allen White – The Bear

NAJLEPSZA AKTORKA W SERIALU KOMEDIOWYM LUB MUSICALU

Quinta Brunson – Misja: Podstawówka

Kaley Cuoco – Stewardesa

Selena Gomez – Zbrodnie po sąsiedzku

Jenna Ortega – Wednesday

Jean Smart – Komediantki

NAJLEPSZY AKTOR DRUGOPLANOWY W SERIALU DRAMATYCZNYM, KOMEDIOWYM LUB MUSICALOWYM

John Lithgow – Stary człowiek

Jonathan Pryce – The Crown

John Turturro – Rozdzielenie

Tyler James Williams – Misja: Podstawówka

Henry Winkler – Barry

NAJLEPSZA AKTORKA DRUGOPLANOWA W SERIALU DRAMATYCZNYM, KOMEDIOWYM LUB MUSICALOWYM

Elizabeth Debicki – The Crown

Hannah Einbinder – Hacks

Julia Garner – Ozark

Janelle James – Misja: Podstawówka

Sheryl Lee Ralph – Misja: Podstawówka

NAJLEPSZY SERIAL LIMITOWANY, SERIAL ANTOLOGIA LUB FILM TELEWIZYJNY

Czarny ptak

Dahmer – Potwór: Historia Jeffreya Dahmera

Zepsuta krew

Pam i Tommy

Biały Lotos

NAJLEPSZY AKTOR W SERIALU LIMITOWANYM, SERIALU ANTOLOGII LUB FILMIE TELEWIZYJNYM

Taron Egerton – Czarny ptak

Colin Firth – Schody

Andrew Garfield – Pod sztandarem nieba

Evan Peters – Dahmer – Potwór: Historia Jeffreya Dahmera

Sebastian Stan – Pam i Tommy

NAJLEPSZA AKTORKA W SERIALU LIMITOWANYM, SERIALU ANTOLOGII LUB FILMIE TELEWIZYJNYM

Jessica Chastain – George & Tammy

Julia Garner – Kim jest Anna?

Lily James – Pam i Tommy

Julia Roberts – Gaslit

Amanda Seyfried – Zepsuta krew

NAJLEPSZY AKTOR DRUGOPLANOWY W SERIALU LIMITOWANYM LUB FILMIE TELEWIZYJNYM

F. Murray Abraham – Biały Lotos

Domhnall Gleeson – Pacjent

Paul Walter Hauser – Czarny ptak

Richard Jenkins – Dahmer – Potwór: Historia Jeffreya Dahmera

Seth Rogen – Pam i Tommy

NAJLEPSZA AKTORKA DRUGOPLANOWA W SERIALU LIMITOWANYM LUB FILMIE TELEWIZYJNYM

Jennifer Coolidge – Biały Lotos

Claire Danes – Rozterki Fleishmana

Daisy Edgar-Jones – Pod sztandarem nieba

Niecy Nash – Dahmer – Potwór: Historia Jeffreya Dahmera

Aubrey Plaza – Biały Lotos

Źrodło: goldenglobes.com