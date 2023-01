Nicole Kidman w kolejnym serialowym projekcie HBO Max 0

Nicole Kidman po udziale w dwóch telewizyjnych projektach HBO Max – Wielkie kłamstewka i Od nowa, ponownie współpracuje z tą platformą. Uznana aktorka otrzymała angaż w thrillerze '’The Perfect Nanny'’.

Nicole Kidman, ''Od nowa''

Serial ten będzie adaptacją francuskiej powieści Leili Slimani, która w naszym kraju wydana została pod tytułem Kołysanka. Scenariusz na jej podstawie napisze Maya Erskine mająca na swoim koncie komediową produkcję PEN15. Wystąpi ona także na ekranie u boku Kidman. Niestety, ale role obu pań nie zostały jak na razie ujawnione.

O prawa do adaptacji powieści Slimani walczyły różne studia i platformy. Najlepsza ofertę dało jednak HBO Max.

Gdy Myriam, matka dwójki małych dzieci, postanawia mimo oporów męża wrócić do zawodu i rozpocząć pracę w kancelarii adwokackiej, para zaczyna szukać niani. Po wymagającym castingu zatrudniają Louise, do której dzieci bardzo szybko się przywiązują, a która stopniowo staje się centralną postacią w rodzinie. Powoli bohaterowie wpadają w pułapkę wzajemnej zależności, aż wreszcie dochodzi do tragedii… - tak brzmi oficjalny opis powieści.

Slimani pisząc swoją powieść inspirowała się historią prawdziwego morderstwa do jakiego doszło w 2012 roku. Z rąk niani zginęła wtedy dwójka rodzeństwa w wieku 2 i 6 lat. Na podstawie jej książki nakręcony został już pełnometrażowy film Kołysanka.

Źrodło: Dark Horizons, Lubimy czytać