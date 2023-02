Raphael Sbarge dołącza do obsady ''The Exorcist'' Davida Gordona Greena 0

Powiększa się obsada będącego już w fazie produkcji nowego ’’Egzorcysty’’. Do listy płac dołączył właśnie Raphael Sbarge.

Raphael Sbarge, ''Dawno, dawno temu''

Sbarge wcieli się w postać pastora. Aktora tego kojarzyć możecie z seriali takich jak Dexter, Skazany na śmierć, Dawno, dawno temu czy Obrońca, bo to właśnie na występach w telewizyjnych produkcjach skupił się on w ostatnich latach. Wcześniej pojawił się w kilku pełnometrażowych filmach, chociażby w Autostradzie strachu czy Duże czy małe.

Film noszący tytuł The Exorcist ma zapoczątkować trylogię, która nie będzie remakem, a czymś w stylu kontynuacji oryginalnego horroru z 1973 roku, który jest adaptacją powieści Williama Petera Blatty. Do swojej roli po ponad 40 latach powróci Ellen Burstyn, która w filmie Williama Friedkina wcieliła się w rolę Chris MacNeil.

Jeśli chodzi o fabułę filmu to wiemy tyle, że przyjdzie poznać nam historię zdesperowanego ojca, w tej roli Leslie Odom Jr., który szuka ratunku dla swojego opętanego przez diabła dziecka. Desperacja doprowadzi go do kobiety, która niegdyś zmierzyła się z podobnym horrorem. Tą kobieta będzie właśnie Chris MacNeil.

The Exorcist wyreżyseruje David Gordon Green. Jest on także współautorem scenariusza wraz z Scottem Teemsem, Dannym McBride i Peterem Sattlerem. Studia odpowiedzialne za produkcję to Blumhouse, Morgan Creek Production i Universal Pictures. Prawa do tej historii wykupiły one za prawie 400 mln dolarów. W obsadzie są także Ann Dowd, Lidya Jewett i Olivia Marcum.

Premiera The Exorcist zaplanowana jest na 13 października.

Źrodło: Deadline