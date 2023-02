Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Lady Gaga jako Harley Quinn - pierwsze zdjęcie bohaterki z "Joker: Folie à Deux" 0

Todd Phillips wrzucił do sieci pierwsze zdjęcie prezentujące Lady Gagę w roli Harley Quinn z produkcji Joker: Folie à Deux. Na fotografii partneruje jej nie kto inny, jak Joaquin Phoenix, który wciela się w postać Arthura Flecka.

Z okazji Walentynek reżyser filmu Joker: Folie à Deux zamieścił w sieci zdjęcie prezentujące Lady Gagę w roli Harley Quinn. Obok niej widnieje Arthur Fleck, w którego ponownie wciela się nagrodzony za tę rolę Oscarem – Joaquin Phoenix. Na razie zdjęcie nie zdradza zbyt wiele, ale spekuluje się, że przedstawia ono już postać Harley Quinn, w którą "transformowała się" Harleen Quinzel.

Zresztą zobaczcie i oceńcie sami:

Jeśli chodzi o film Joker: Folie à Deux to szczegóły fabuły nie są znane. Spekuluje się jednak, że większość filmu będzie rozgrywała się w Arkham Asylum. Plotki sugerują również, że nie zabraknie elementów musicalowych. Według spekulacji to nie tytułowy Joker, a Harley Quinn będzie w samym centrum wydarzeń. Podobno historia będzie rozgrywała się całkowicie z jej perspektywy i będzie to powodem muzycznych wstawek. Bohaterka widzi swój związek z Arthurem poprzez sekwencje musicalowe. Tytuł filmu "Folie à Deux" sugeruje, że Fleck podzieli te złudzenia.

Joker: Folie à Deux trafi do kin 4 października 2024 roku.

Źrodło: Comicbookmovie