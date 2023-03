Ryan Reynolds o planowanym sequelu ''Free Guy'' 0

Czy doczekamy się kontynuacji komedii akcji Free Guy z 2021 roku? Informację o planach na sequel pojawiły się zaraz po premierze filmu. Do tej pory jednak nic w tej sferze się nie zadziało. Na temat ten wypowiada się Ryan Reynolds, gwiazda produkcji.

Aktor szczerze wątpi w powstanie kontynuacji.

Isntieje potencjał zrobienia sequela '’Free Guy'’. Byłoby to z pewnością zabawne i kochałbym to, ale czy wszystko musi mieć kontynuację? Czy czasami nie można zrobić filmu, mieć go gdzieś i po prostu po wszystkim zająć się całkowicie czymś innym? Czasami pierwszy film jest dobry i można go takim zostawić powiedział Reynolds.

Sądząc po tych słowach, aktor wcale nie patrzy zbyt optymistycznie na potencjalny sequel. Oryginał jest dla niego wystarczający i nie zbyt potrzebuje on kontynuacji. Zgadzacie się z nim?

Guy (Ryan Reynolds) to przeciętny urzędnik banku. Posłuszny, rzetelny i miły dla każdego. Kiedy pewnego dnia odkrywa, że tak naprawdę jest drugoplanową postacią w grze, nagle wszystko nabiera dla niego nowego sensu. Jako gracz NCP (postać sterowana przez Sztuczną Inteligencję) często był atakowany, okradany, potrącany przez samochód i traktowany, jak worek treningowy. Do tej pory wydawało mu się to naturalne, teraz wie, że za tym kryją się inni gracze. Na domiar złego, twórca gry postanawia ją zakończyć i zniszczyć jedyny świat mężczyzny. Współpracując z nową koleżanką (Jodie Comer), która jest zarówno człowiekiem, jak i postacią w grze, Guy postanawia zostać bohaterem własnej historii i wziąć sprawy w swoje ręce. Teraz na planie gry, która nie ma dla niego żadnych ograniczeń jest zdeterminowany, aby być facetem, który uratuje swój wirtualny świat i żyjących w nim przyjaciół – niczym superbohater – tylko żyjący w komputerze.

