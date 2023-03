Zmutowany i naćpany rekin w zwiastunie wyjątkowo niskobudżetowego ''Cocaine Shark'' 0

Po wyreżyserowanym przez Elizabeth Banks filmie Kokainowy miś, nastąpił boom na filmy o naćpanych zwierzętach. W swoich planach podobną produkcję mają dwie firmy produkcyjne – The Asylum i Wild Eye Releasing.

fragment plakatu promującego film ''Cocaine Shark''

The Asylum chwilę po premierze Kokainowego misia ogłosiło realizację filmu o aligatorze będącym na mocnym haju. Produkcja ta wyjdzie pod tytułem Attack of the Meth Gator. Konkurencję temu projektowi robi Wild Eye Releasing ogłaszając film Cocaine Shark. W sieci zadebiutował pierwszy zwiastun tego niesamowicie niskobudżetowego projektu.

Za kamerą Cocaine Shark stanął Mark Polonia mający na swoim koncie głównie niskobudżetowe produkcje. W filmie występują m.in. Samantha Coolidge, Ryan Dalton, Natalie Himmelberger, Titus Himmelberger i Jeff Kirkendall.

Mafijny baron narkotykowy wypuścił na ulice nowy, silnie uzależniający środek pobudzający o nazwie HT25 pochodzący z rekinów przetrzymywanych w tajnym laboratorium. Jego zażycie powoduje monstrualne skutki uboczne. Po eksplozji i wycieku środka armia zmutowanych krwiożerczych rekinów i innych stworzeń wyrusza w świat siejąc postrach i zbierając żniwo.

Wild Eye Releasing słynie z takich produkcji jak Sharkula, Party Night czy Pipeline.

Źrodło: Bloody Disgusting