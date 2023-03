Zwiastun "The Last Thing He Told Me" - nowego miniserialu od Apple TV+ z Jennifer Garner w roli głównej 0

The Last Thing He Told Me to najnowszy miniserial od Apple TV+, który doczekał się właśnie pierwszej oficjalnej zapowiedzi. Zwiastun znajdziecie w dalszej części artykułu.

"The Last Thing He Told Me"

Apple TV+ zaprezentowało zwiastun The Last Thing He Told Me – porywającego limitowanego serialu opartego na bestsellerowej powieści Laury Dave, która znalazła się na pierwszym miejscu listy New York Timesa. Historia opowiada o Hannah (w tej roli Jennifer Garner), kobiecie, która musi nawiązać relacje ze swoją szesnastoletnią pasierbicą Bailey (portretuje ją Angourie Rice), aby odkryć prawdę o tajemniczym zniknięciu jej męża.

Serial został stworzony i zaadaptowany przez samą Laurę Dave, która pracowała nad tym ze swoim mężem, a także laureatem Oscara za scenariusz do filmu Spotlight – Joshem Singerem.

Co ciekawe pierwotnie w rolę główną miała się wcielić Julia Roberts, która jednak musiała zrezygnować z tej pracy z powodu napiętego harmonogramu. Finalnie rola przypadła Jennifer Garner.

Światowa premiera w piątek 14 kwietnia 2023 roku.

Źrodło: Apple TV+