Lady Gaga na nowych zdjęciach z planu filmu o Jokerze 0

Zdjęcia do kontynuacji Jokera w reżyserii Todda Phillipsa wciąż trwają w Nowym Jorku. Do sieci trafiły nowe fotosy prosto z planu, na których możemy ujrzeć odtwórczynię głównej roli żeńskiej, czyli Lady Gagę.

"Joker: Folie à deux"

Todd Phillips jakiś czas temu udostępnił za pośrednictwem mediów społecznościowych oficjalne zdjęcie, gdzie możemy rzucić okiem na wielokrotną zdobywczynię nagrody Grammy (zdjęcie główne artykułu) obok Joaquina Phoenixa. Na fotosie Lady Gaga prawdopodobnie cały czas jest jeszcze Doktor Harleen Quinzel, która pod wpływem Jokera zmieni się morderczą Harley Quinn.

Poniżej możecie zobaczyć kilka nowych materiałów z planu zdjęciowego:

Jeśli chodzi o film Joker: Folie à Deux to szczegóły fabuły nie są znane. Spekuluje się jednak, że większość filmu będzie rozgrywała się w Arkham Asylum. Plotki sugerują również, że nie zabraknie elementów musicalowych. Według spekulacji to nie tytułowy Joker, a Harley Quinn będzie w samym centrum wydarzeń. Podobno historia będzie rozgrywała się całkowicie z jej perspektywy i będzie to powodem muzycznych wstawek. Bohaterka widzi swój związek z Arthurem poprzez sekwencje musicalowe. Tytuł filmu "Folie à Deux" sugeruje, że Fleck podzieli te złudzenia.

Joker: Folie à Deux trafi do kin 4 października 2024 roku.

