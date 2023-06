Jacek Borusiński jako "Wróbel" – pierwsze zdjęcia z nowej produkcji 0

Pod Warszawą zakończyły się zdjęcia do filmu Wróbel z Jackiem Borusińskim w roli głównej. Prezentujemy pierwsze fotosy.

Remek Wróbel to listonosz i zapalony piłkarz amatorskiej drużyny. Dobiega czterdziestki, wiedzie życie kawalera. Z pasją studiuje encyklopedię, ćwicząc swoją nadzwyczajną pamięć. Poza obrotnym, prowadzącym szemrane interesy, kolegą Pedrem nie ma na świecie nikogo bliskiego. I dobrze mu z tym. Pewnego dnia wszystko się zmienia – jego poukładane życie wywraca się do góry nogami, do tego niespodziewanie pojawiają się w nim Dziadek, którego do tej pory nie znał i nowa, wygadana sąsiadka Marzenka. Remek będzie musiał się nauczyć, jak zrobić lemoniadę, gdy życie daje ci cytryny.

Autor filmu, reżyser i scenarzysta Tomasz Gąssowski, to wieloletni współpracownik i kompozytor muzyki do nagradzanych filmów Andrzeja Jakimowskiego. Za muzykę do jego filmu Imagine otrzymał MocArta RMF Classic za najlepszą muzykę filmową w roku 2013. Ma na swoim koncie krótkometrażowy debiut Baraż, doceniony licznymi nagrodami, m.in. na Warszawskim Festiwalu Filmowym, Ogólnopolskim Festiwalu Sztuki Filmowej "Prowincjonalia", Lubuskim Lecie Filmowym, Międzynarodowym Festiwalu Filmu i Muzyki "Transatlantyk". W uzasadnieniach werdyktów jury często powtarzało się zdanie "za opowiadanie w prosty sposób o ważnych sprawach".

Nowy autorski film Wróbel, z tym samym co w Barażu Jackiem Borusińskim w roli głównej, będzie kontynuacją takiego sposobu budowania filmowego świata. Subtelne aktorstwo, nienachalna muzyka i "czujna" na dokumentalne zdarzenia kamera będą niewątpliwą wartością artystyczną tego kameralnego filmu. Gwarantują to nazwiska twórców.

Film trafi do kin w 2024 roku.

Źrodło: NEXT FILM