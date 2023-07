Pierwsze plakaty promujące ''The Exorcist: Believer'' 0

Blumhouse, Morgan Creek, Universal Pictures i Peacock wydały pierwsze oficjalne plakaty promujące nowy film z serii ’’Egzorcysta’’. Produkcja nosi tytuł The Exorcist: Believer, a za jej reżyserię odpowiada David Gordon Green.

fragment plakatu promującego film ''The Exorcist: Believer''

The Exorcist: Believer jest pierwszym filmem z planowanej trylogii. Ta nie ma być remakem, a czymś w stylu kontynuacji oryginalnego horroru z 1973 roku, który jest adaptacją powieści Williama Petera Blatty. Gordon Green ma już doświadczenie w kwestii kręcenia takiego dzieła, bowiem nowa trylogia ’’Halloween’’ opierała się na tym samym pomyśle.

W The Exorcist: Believer do swojej roli po ponad 40 latach powraca Ellen Burstyn, która w filmie Williama Friedkina wcieliła się w rolę Chris MacNeil. Poznamy historię zdesperowanego ojca, w tej roli Leslie Odom Jr., który szuka ratunku dla swojego opętanego przez diabła dziecka. Desperacja doprowadzi go do kobiety, która niegdyś zmierzyła się z podobnym horrorem. Tą kobieta będzie właśnie Chris MacNeil. Za tragicznymi wydarzeniami z lat 70-tych stała złowroga istota znana jako Pazuzu.

Poniżej trzy opublikowane plakaty:

W rolach głównych występują także Ann Dowd, Lidya Jewett i Jennifer Nettles.

Premiera filmu 13 października tego roku.

Źrodło: Twitter