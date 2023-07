Twórcy "Gladiatora 2" oskarżeni przez PETA o znęcanie się nad zwierzętami 0

Wyczekiwana kontynuacja filmu historycznego Ridleya Scotta z 2000 roku, Gladiator 2, jest obecnie uwikłana w kontrowersje po oskarżeniach ze strony organizacji praw zwierząt, People for the Ethical Treatment of Animals (PETA). Organizacja twierdzi, że podczas produkcji Gladiatora 2 dochodziło do maltretowana zwierząt.

kadr z filmu "Gladiator"

Obawy PETA wyszły na jaw dzięki serii listów skierowanych do zespołu filmowego, w tym do Ridleya Scotta i jego głównego bohatera, Pedro Pascala. Listy te wynikały z raportów otrzymanych przez PETA od demaskatorów na planie filmu na Malcie.

Pierwsza korespondencja do Scotta, datowana na 30 czerwca, była prośbą o ponowne rozważenie wykorzystania w produkcji dzikich zwierząt, zwłaszcza naczelnych. PETA szczegółowo omówiła zagrożenia związane z żywymi naczelnymi na planie filmowym, wskazując na nadużycia w procedurach szkoleniowych, możliwość samookaleczenia przez zwierzęta oraz obawy rozwojowe. Do 14 lipca wysłano kolejny list do Scotta po tym, jak pojawiły się niepokojące doniesienia o cierpieniu konia na planie, rzekomo z powodu intensywnego maltańskiego upału. Podobno noga konia się wygięła. Komunikat PETA był wyraźny w swoich obawach, podkreślając niefortunną historię przemysłu rozrywkowego z incydentami związanymi z końmi na planie, niektóre nawet zakończone zgonem.

Ostatnie zdjęcia z planu potwierdzają ten pogląd, ukazując Koloseum w pełnej skali i autentycznie odtworzone budowle starożytnego Rzymu. Jednak ta wierność autentyczności spotkała się z wyzwaniami. Nieudana sekwencja kaskaderska spowodowała obrażenia wielu członków załogi, zaledwie miesiąc po rozpoczęciu produkcji.

Przypomnijmy, że Russell Crowe nie powróci do swojej epickiej roli z pierwszego filmu, ale powrócą znane twarze, takie jak Djimon Hounsou i Connie Nielsen. Tym razem narracja podąża za Lucjuszem, granym przez Paula Mescala, postacią, na którą głęboko wpłynęły bohaterskie wyczyny Maximusa Crowe’a w jego młodszych latach.

Podczas gdy Gladiator 2 obiecuje powrót do epickiego świata starożytnego Rzymu, obecnie stoi na skrzyżowaniu artyzmu i etyki, a zarzuty PETA są duże. Zarówno przemysł filmowy, jak i fani z pewnością będą uważnie obserwować, jak zespół radzi sobie z tymi wyzwaniami w nadchodzących dniach.

