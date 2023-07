Serial "To jest w nas" anulowany po 1. sezonie 0

Muzyczny serial komediowy To jest w nas został odwołany po zaledwie jednym sezonie w Hulu. Jedyny sezon serialu zadebiutował na Hulu 24 marca, w naszym kraju produkcja dostępna jest na Disney +.

fragment plakatu serialu "To jest w nas"

Seria szczyciła się gwiazdorskim składem za kamerą. Kristen Anderson-Lopez i Robert Lopez, autorzy piosenek do Krainy lodu i Krainy lodu 2, napisali oryginalne piosenki do serialu i byli producentami wykonawczymi, podczas gdy Steven Levenson, autor książki "Dear Evan Hansen", oraz doświadczona pisarka telewizyjna Danielle Sanchez -Witzel byli scenarzystą i producentem wykonawczym.

To jest w nas to muzyczna komedia romantyczna rozgrywająca się w Nowym Jorku u schyłku 1999 roku, śledząca niezwykłą historię pewnej zwykłej pary, która zakochuje się i poznaje zdradliwy świat wspomnień, obsesji, lęków i fantazji, który istnieje w ich głowach. To prowadzi ich do odkrycia, że największą przeszkodą w znalezieniu wspólnego szczęścia mogą być właśnie oni sami.

Mae Whitman i Carlos Valdes prowadzili obsadę, z Katie Finneran, Sophią Hammons, Emilią Suárez, Andréą Burns, Johnem Hodgmanem i Scottem Porterem w pozostałych rolach. Seria otrzymała mieszane recenzje od krytyków po debiucie, uzyskując 56% aprobaty w serwisie Rotten Tomatoes

Źrodło: Variety