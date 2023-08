Słodki mały Groot w zwiastunie 2. sezonu animacji ''Jestem Groot'' 0

Disney+ prezentuje zwiastun drugiego sezonu animowanej krótkometrażówki od Marvel Studios Jestem Groot. Produkcja z pięcioma nowymi odcinkami powróci już w przyszłym miesiącu.

fragment plakatu promującego serial ''Jestem Groot''

Jestem Groot opowiada nam o przygodach małego Groota. Baby Groot dorasta we wszechświecie, gdzie co rusz pakuje się w kolejne kłopoty. Groot to uwielbiana przez widzów antropomorficzna postać wyglądem przypominająca drzewo.

Jak głosi oficjalny opis: W drugim sezonie Baby Groot dalej będzie odkrywał wszechświat i to nie tylko na pokładzie statku kosmicznych strażników. Stanie on twarzą w twarz lub nos w nos z nowymi, barwnymi stworzeniami i środowiskami.

Poniżej wspomniany zwiastun oraz plakat promujący nowy sezon:

Za scenariusz i reżyserię nowych epizodów ponownie odpowiada Kirsten Lepore. Baby Groot zaś po raz kolejny przemówi głosem Vin Diesela.

Premiera nowych przygód Baby Groota już 6 września.

Źrodło: ComingSoon