Seanse anime w kinach Helios - "THE FIRST SLAM DUNK" 0

Kino Helios zaprasza na kolejne pokazy anime. Tym razem prezentowany będzie film The First Slam Dunk

Ryota Miyagi jest szybkim jak błyskawica obrońcą liceum Shohoku. W koszykówkę zawsze gra z głową i werwą. Z wielkim opanowaniem prześlizguje się między przeciwnikami.

Ryota urodził się i wychował na Okinawie. Miał starszego o trzy lata brata, który był znanym lokalnym graczem. Ryota, podążający śladami Soty, również zakochał się w koszykówce.

Ryota chodzi do drugiej liceum. W drużynie Shohoku gra wraz z Sakuragim, Rukawą, Akagim i Mitsuim. Razem wezmą udział w Międzyszkolnych Krajowych Mistrzostwach. Staną twarzą w twarz z obecnymi mistrzami kraju, liceum Sannoh Kogyo.

Historia serii "Slam Dunk"

"Slam Dunk" to manga z gatunku shonen autorstwa Takehiko Inoue. Była publikowana w tygodniku Shueisha’s Weekly Shonen Jump od numeru 42 z 1990 roku do numeru 27 z 1996 roku. Seria przedstawiająca rozwój osobisty kilku koszykarzy ze szkoły średniej, odniosła sprzedaż ponad 120 milionów egzemplarzy w całej Japonii, tym samym inspirując wiele dziewcząt i chłopców do gry w koszykówkę.

Na podstawie mangi powstała także seria anime (emitowana od października 1993 roku do marca 1996 roku), jak i kilka gier. Z kolei w 2006 roku utworzono stypendium Slam Dunk, które krajowo wspiera młodych koszykarzy.

W 2018 roku ukazało się nowe, 20-tomowe wydanie Shinsoban z podziałem na poszczególne tomy i ze specjalnymi ilustracjami na okładce. Kolekcja ilustracji "PLUS / SLAM DUNK ILLUSTRATIONS 2" została wydana w 2020 roku, aby upamiętnić 30. rocznicę premiery serii.

Źrodło: Helios