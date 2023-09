''Między nami żywiołami'' jeszcze w tym miesiącu na Disney+ 0

Udana animacja studia Pixar Między nami żywiołami, choć nadal wyświetlana w niektórych kinach, to już w tym miesiącu pojawi się w serwisie Disney+. Dostępna będzie ona dla wszystkich abonentów, bez żadnych dodatkowych opłat.

Między nami żywiołami na Disney+ trafi już 13 września. Produkcja ta pomimo początkowych słabych wyników, powoli zyskiwała na popularności i dotychczas zebrała w światowych kasach ponad 480 milionów dolarów.

Ona ma na imię Ember, on Wade. Oboje są mieszkańcami Miasta Żywiołów. Tu żyją obok siebie przedstawiciele czterech żywiołów: Wody, Ziemi, Powietrza i Ognia. Poznajemy Iskrę, przedstawicielkę ognia, twardą, wygadaną i wybuchową dziewczynę, która zaprzyjaźnia się z pogodnym, choć nieco ciapowatym i łzawym Wodkiem, należącym do żywiołu wody. Nowa znajomość zmusza ją do zrewidowania poglądów na życie.

Reżyserem animacji jest Peter Sohn.

Źrodło: ComingSoon