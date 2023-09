''Między nami żywiołami'' ze świetnym wynikiem na Disney+ 0

Między nami żywiołami, najnowsza animacja studia Pixar i Disney’a zaledwie dwa miesiące po kinowej premierze trafiła na platformę Disney+. W przeciwieństwie do poprzedniego debiutu, tu produkcja ta pobiła rekord oglądalności.

Animacja Między nami żywiołami na Disney+ trafiła 13 września. W przeciągu pierwszych pięciu dni od premiery osiągnęła ona 26,4 miliona wyświetleń, co według streamera jest rekordową oglądalnością.

Produkcja spotkała się z uznaniem krytyków, jednak jej wczesne dochody z biletów nie spełniły oczekiwań. W weekend otwarcia animacja zarobiła jedynie 30 milionów dolarów. Potem jednak zyskała na popularności i okazała się kasowym sukcesem. Dotychczas uzyskała ona przychód w wysokości ponad 480 milionów.

Ona ma na imię Ember, on Wade. Oboje są mieszkańcami Miasta Żywiołów. Tu żyją obok siebie przedstawiciele czterech żywiołów: Wody, Ziemi, Powietrza i Ognia. Poznajemy Iskrę, przedstawicielkę ognia, twardą, wygadaną i wybuchową dziewczynę, która zaprzyjaźnia się z pogodnym, choć nieco ciapowatym i łzawym Wodkiem, należącym do żywiołu wody. Nowa znajomość zmusza ją do zrewidowania poglądów na życie. Animacja ta udowadnia, że wszystko jest możliwe, a stereotypy da się zmienić.

Reżyserem animacji jest Peter Sohn.

Źrodło: ComingSoon