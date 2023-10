Hale i Molly - przedstawiamy Wam kolejne postaci z "Czasu krwawego księżyca" 0

Mamy dla Was dwa kolejne materiały promujące film Czas krwawego księżyca. Tym razem są to postacie grane przez Roberta De Niro oraz Lily Gladstone. Materiały znajdziecie w dalszej części artykułu.

To już dziesiąta współpraca Roberta De Niro i Martina Scorsese. Robert De Niro w filmie Czas krwawego księżyca gra postać Williama Hale’a . Scorsese opisuje postać Williama Hale’a jako "pełnego sprzeczności". Z jednej strony darzył ludzi szacunkiem ale z drugiej był mordercą.

Oto materiał o Mollie Kyle, bohaterce filmu Martina Scorsese. W roli Molly zobaczymy Lily Gladstone:

Na początku XX wieku plemię północnoamerykańskich Indian Osagów niemalże z dnia na dzień doszło do ogromnej fortuny, dzięki odkryciu na zamieszkiwanych przez siebie terenach złóż ropy naftowej. Pochodzące z wydobycia płynnego ‘złota’ astronomiczne sumy i wizja oszałamiającego bogactwa jak magnes przyciągały typy spod ciemnej gwiazdy. Biali ludzie bez skrupułów nie tylko wykorzystywali, naciągali i okradali posiadaczy praw do złóż, ale w skrajnych, nierzadkich przypadkach uciekali się do mordowania członków plemienia Osagów, by zawłaszczyć ich majątek.

Przedstawione w filmie Czas krwawego księżyca wydarzenia, oparte na prawdziwej historii związku Ernesta Burkharta (Leonarda DiCaprio) i Mollie Kyle (Lily Gladstone), rozgrywają się w westernowej scenerii Dzikiego Zachodu, pokazując jak miłość i zdrada przeplatają się w fascynującej wielkoekranowej narracji. Oprócz DiCaprio i Gladstone, na ekranie występują m.in. Robert De Niro i Jesse Plemons. Autorami scenariusza są Eric Roth i Martin Scorsese, który również reżyseruje film, czerpiąc inspirację z bestsellerowej książki Davida Granna.

Czas krwawego księżyca w kinach od 20 października 2023r.

Źrodło: Tylko Hity