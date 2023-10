Zwiastun "How to Have Sex" - w końcu girls just wanna have fun! 0

Tak to robią dziewczyny! Energetyczny koktajl filmu imprezowego, poruszającego coming of age oraz intrygującego portretu pokolenia Z. Opowiada o dojrzewaniu generacji, dla której seksualna swoboda oznacza jednocześnie wolność i ogromną presję. Czy w świecie, w którym sex & fun to mantra napędzająca sprzedaż, a zarazem najbardziej pożądany towar upalnego lata, istnieje szansa na zbudowanie bliskości? Zobaczcie zapowiedź How to Have Sex.

kadr z filmu "How to Have Sex"

How to Have Sex w reżyserii 29-letniej Molly Manning Walker to opowieść o trzech dziewczynach, które w oczekiwaniu na wyniki szkolnych egzaminów jadą na greckie wakacje życia: bawią się do upadłego i zamierzają sprawić, by jedna z nich pozbyła się wreszcie dziewictwa. Wydawać by się mogło, że takich historii kino widziało już wiele: dzikie wakacje, dzika zabawa, dzikie pragnienia. Jednak ten słoneczny film o szalonym summer break niepostrzeżenie staje się opowieścią o pierwszych rozczarowaniach i inicjacji w mroczne strony dojrzewania.

Film spotkał się w Cannes z entuzjastycznym przyjęciem widowni, krytyki oraz jury, które wyróżniło go główną nagrodą sekcji Un Certain Regard. Na pierwszym planie w roli Tary występuje Mia McKenna-Bruce.

Film trafi do naszych kin 24 listopada 2023 roku.

Źrodło: Gutek Film