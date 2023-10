''Informacja zwrotna'' - zwiastun serialu opartego na powieści Jakuba Żulczyka 0

Były rockman, który z powodu alkoholizmu stracił kontakt z rodziną i ma problemy z pamięcią, wyrusza w szaleńczą podróż w poszukiwaniu zaginionego syna. Netflix prezentuje zwiastun serialu Informacja zwrotna będącego ekranizacją powieści Jakuba Żulczyka.

Uzależniony od alkoholu były muzyk rockowy rusza na poszukiwania syna. Jego droga prowadzi przez najmroczniejsze zakamarki ludzkiej psychiki, największe w Polsce oszustwo reprywatyzacyjne i wspomnienia wyrządzonego rodzinie zła. Czy jest gotowy, aby zmierzyć się z własną przeszłością i poznać tajemnicę zaginięcia syna?

Jak mówią twórcy to mroczna, wielowątkowa historia, która zaskoczy widza nieoczekiwanymi zwrotami akcji, co nie pozwoli pozostać obojętnym wobec tego co będzie się dziać na ekranie.

W głównego bohatera wciela się Arkadiusz Jakubik, zaś jego syna Piotra portretuje Jakub Sierenberg. Za kamerą stanął Leszek Dawid, a pracował on na scenariuszu Kacpra Wysockiego.

Premiera serialu na Netflix już 15 listopada.

Źrodło: Netflix