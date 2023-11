Pierwsza zapowiedź filmu ''Kingdom of the Planet of the Apes'' 0

20th Century Studios i Disney udostępniły pierwszą pełną zapowiedź kolejnego filmu należącego do uniwersum '’Planety Małp'’. Kingdom of the Planet of the Apes to produkcja, której akcja rozgrywać ma się wiele lat po wydarzeniach kończących trylogię zapoczątkowaną filmem Geneza planety małp.

Kingdom of the Planet of the Apes przedstawia losy młodego Corneliusa, syna Cezara. Kontynuuje on dziedzictwo swojego zmarłego ojca w świecie, w którym małpy są dominującym gatunkiem żyjącym harmonijnie, a ludzie zostali zredukowani do życia w cieniu. Pojawiają się jednak zmiany w postaci nowego małpiego despotycznego przywódcy, budującego swoje imperium, a także zagrożenie zniewolenia innych naczelnych poprzez przeinaczanie nauk poprzednika. Cornelius musi to uniemożliwić i wkrótce podejmuje wstrząsającą podróż, która sprawi, że zakwestionuje on wszystko, co wiedział o przeszłości i dokona wyborów, które zdefiniują przyszłość dla obydwóch gatunków.

Poniżej wspomniana zapowiedź:

Za kamerą projektu stanął Wes Ball. Pracował on na scenariuszu autorstwa Josha Friedmana, Ricka Jaffa, Amandy Silver i Patricka Aisona. W filmie występują William H. Macy, Owen Teague, Freya Allan, Peter Macon, Eka Darville, Dichen Lachman i Kevin Durand.

Premiera filmu 24 maja 2024 roku. Zdjęcia do niego powstały w kompleksie Disney Studios usytuowanym w Sydney w Australii.

Źrodło: 20th Century Studios