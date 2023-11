Ryan Gosling jako kaskader w pełnym akcji zwiastunie ''The Fall Guy'' 0

Universal Pictures prezentuje pierwszy zwiastun filmu akcji The Fall Guy z Ryanem Goslingiem w roli nieustraszonego kaskadera. Fabuła tejże produkcji opiera się na serialu telewizyjnym z lat 80. o tej samej nazwie prowadzonym przez Lee Majorsa.

Colt Seavers (Ryan Gosling) jest kaskaderem, który odszedł z branży rok wcześniej, aby skupić się zarówno na zdrowiu fizycznym, jak i psychicznym. Zostaje jednak ponownie wcielony do służby, gdy gwiazda mega-budżetowego filmu studyjnego, który jest reżyserowany przez jego byłą Jody Moreno, zaginęła. Podczas gdy bezwzględny producent filmu stara się utrzymać w tajemnicy przed studiem i mediami zniknięcie gwiazdy Toma Rydera, Colt wykonuje najbardziej szalone akrobacje w filmie, próbując (z ograniczonym sukcesem) oczarować ponownie swoją byłą i powrócić do jej łask. Kiedy jednak tajemnica wokół zaginionej gwiazdy pogłębia się, Colt zostaje wplątany w złowrogi, kryminalny spisek, który popchnie go do jeszcze większych niebezpieczeństw, niż jego dotychczasowe wyczyny.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Film wyreżyserował David Leitch mający na swoim koncie Bullet Train i Atomic Blonde. Pracował on na scenariuszu autorstwa Drew Pearce. W The Fall Guy zebrano gwiazdorską obsadę, w skład której wchodzą Gosling, Emily Blunt jako Jody Moreno, Aaron Taylor-Johnson jako Tom Ryder, Stephanie Hsu, Winston Duke i Hannah Waddingham.

Premiera The Fall Guy zaplanowana jest na 1 marca 2024 roku.

