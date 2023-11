''Wednesday'' - 2. sezon będzie miał inną lokalizację zdjęć. Kiedy początek prac na planie? 0

Strajk aktorów się zakończył, więc wszystkie wstrzymane do tej pory produkcje ruszają z kopyta. Właśnie dowiedzieliśmy się, kiedy rozpoczną się zdjęcia do drugiego sezonu hitowego serialu Netflix Wednesday oraz gdzie umiejscowione zostaną plany zdjęciowe. Tu nastąpi dość znacząca zmiana.

Pierwszy sezon Wednesday nakręcony został w Rumunii. Popularność serialu znacząco jednak zwiększyła napływ turystów do tego kraju i producenci zmuszeni zostali do zmian. Druga seria o córce Addamsów nakręcona zostanie na terenach Irlandii.

Początek zdjęć wyznaczony został na koniec kwietnia 2024 roku. Zdjęcia do pierwszej serii trwały od września 2021 roku do marca 2022 roku, a premiera odbyła się w listopadzie. Jeśli drugi sezon będzie miał podobny rozstaw w czasie, to jego premiery możemy spodziewać się po połowie 2025 roku.

Fabularne szczegóły kontynuacji cały czas trzymane są w ścisłej tajemnicy. Wiemy jedynie, że drugi sezon zaprezentuje nam nowych członków rodziny Addamsów, a także zmniejszy nacisk na romans na rzecz horroru i dużej dawki czarnego humoru. W tytułowej roli Jenna Ortega.

Pierwszy sezon Wednesday nadal pozostaje na szczycie listy 10 najpopularniejszych anglojęzycznych seriali serwisu Netflix i do tej pory uzyskał 252,1 miliona wyświetleń.

