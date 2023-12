''Chłopi'' – przełomowa animacja i polski kandydat do Oscara już w styczniu na CANAL+ online i CANAL+ Premium

Chłopi, czyli polski kandydat do Oscara, który obejrzało ponad 1 655 000 widzów już za trochę ponad miesiąc trafi do streamingu. Będzie można go obejrzeć w serwisie Canal+ online i na antenie Canal+ Premium.