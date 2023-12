"Twórca" – widowiskowy thriller science-fiction o starciu ludzi ze sztuczną inteligencją w styczniu na DVD 0

Gareth Edwards – reżyser bestsellerowego Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie powraca z nowym, oszałamiającym filmem science-fiction! Okrzyknięty przez zagranicznych dziennikarzy "arcydziełem" i "filmem science fiction epoki" Twórca już 12 stycznia zadebiutuje na DVD.

Gareth Edwards gatunkiem science fiction zafascynowany jest od najmłodszych lat. Bogactwo wyobraźni i miłość do efektów specjalnych sprawiły, że stał się reżyserem mocno kojarzonym z gatunkiem, a jego kolejne filmy gromadzą wierne rzesze fanów. Strefa X, Godzilla, czy w końcu Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie sprawiły, że na jego kolejny film czekaliśmy z dużą ciekawością. Najnowsze dzieło reżysera dostarcza dokładnie tego, czego oczekiwaliśmy, a fascynację Edwardsa do snucia niezwykłych wizji widać w każdej minucie jego najnowszego dzieła.

Twórca to historia przyszłości o starciu ludzi ze sztuczną inteligencją, która nie pozostawia widza obojętnym. Stawia pytania dotyczące współczesnych lęków związanych z postępem i dalszym rozwojem cywilizacji. Edwards prezentuje wizję starcia dwóch światów, które tyle samo łączy, co i dzieli. I niestety różnice te, gdy nierozumiane czy źle zinterpretowane, mogą być bardzo niebezpieczne. By oddać złożoność człowieczeństwa oraz sztucznej inteligencji, Edwards zatrudnił do ról głównych doskonałych aktorów z różnych zakątków świata oraz kultur (w tym debiutującą, młodziutką Madeleine Yuna Voyles). Jest to film dogłębnie poruszający, bo stawia pytanie o rolę i miejsce człowieka w przyszłym świecie.

Na ekranie widzimy wojnę, która toczy się pomiędzy ludźmi a siłami AI. Były agent służb specjalnych Joshua (John David Washington), którego żona (Gemma Chan) zaginęła w niejasnych okolicznościach, zostaje zrekrutowany do wytropienia i zlikwidowania nieuchwytnego architekta zaawansowanej technologii (Madeleine Yuna Voyles). Poszukiwany przez elitarnych agentów, tajemniczy twórca jest autorem broni, która może nie tylko zakończyć od lat trwającą wojnę, ale też zniszczyć cały gatunek ludzki. Powierzone Joshule i jego ekipie zadanie byłoby znacznie prostsze, gdyby nie fakt, że ich przeciwnikiem okazuje się być sztuczna inteligencja w postaci… małego dziecka.

Film został zrealizowany przy współpracy 20th Century Studios, New Regency i Entertainment One. W rolach głównych występują: John David Washington (Tenet), Gemma Chan (Eternals), Ken Watanabe (Incepcja), Sturgill Simpson (Dog), debiutantka Madeleine Yuna Voyles i zdobywczyni Oscara® Allison Janney (Jestem najlepsza. Ja, Tonya). Scenariusz napisali Gareth Edwards i Chris Weitz na podstawie opowiadania Edwardsa. Producentami są Gareth Edwards, p.g.a., Kiri Hart, Jim Spencer, p.g.a. i Arnona Milchana, a role producentów wykonawczych objęli Yariv Milchan, Michael Schaefer, Natalie Lehmann, Nick Meyer i Zev Foreman. Reżyseria: Gareth Edwards.

Twórca zadebiutował w polskich kinach 28 września. Już 12 stycznia ukaże się w wydaniach na DVD.

Źrodło: Galapagos