Trójka nowych bohaterów w 2. sezonie ''Wednesday''

W kwietniu rozpocząć ma się w Irlandii produkcja drugiego sezonu hitowego serialu Netflix i Tima Burtona Wednesday. Przed rozpoczęciem zdjęć postanowiono zdradzić szczegóły dotyczące trójki nowych bohaterów.

W drugim sezonie poznamy troje postaci – Karloffa, Wolfganga i Annie. Karloff to młody i wysportowany nastolatek. Odegranie jego postaci będzie wymagało noszenie od aktora specjalnych protez. Wolfgang zaś to czarujący i pewny siebie nastolatek. Annie to z kolei młoda dziewczyna w wieku około 12-14 lat, która jest niesamowicie mądra i przewyższa inteligencją innych bohaterów w swoim wieku. Kto wcieli się w te postacie, jeszcze nie wiadomo.

Wednesday to detektywistyczna i paranormalna opowieść o Wednesday Addams uczącej się w Akademii Nevermore. Nasza bohaterka próbuje zapanować nad swoimi nowo odkrytymi mocami psychicznymi, powstrzymać mordercze siły terroryzujące okolicę oraz rozwiązać nadnaturalną zagadkę, której częścią przed 25 laty stali się jej rodzice. Widzimy też, jak Wednesday odnajduje się w gąszczu relacji z innymi uczniami Akademii Nevermore.

Fabularne szczegóły kontynuacji cały czas trzymane są w ścisłej tajemnicy. Wiemy jedynie, że drugi sezon zaprezentuje nam także nowych członków rodziny Addamsów, a także zmniejszy nacisk na romans na rzecz horroru i dużej dawki czarnego humoru. W tytułowej roli powraca Jenna Ortega.

Źrodło: Dark Horizons