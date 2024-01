Producenci ''Młodego Sheldona'' chcą zrealizować jego spin-off 0

Twórcy serialu Młody Sheldon, prequela kultowej Teorii wielkiego podrywu, nie planują wychodzić z tego świata. W ich planach jest już spin-off, który miałby skupić się na historii dwójki bohaterów występujących w '’Młodym Sheldonie'’.

fragment plakatu promującego serial ''Młody Sheldon''

Nad projektem myślą producenci i scenarzyści – Chuck Lorre, Steve Holland i Steve Molaro. Nie dostali oni jeszcze zielonego światła, ale są gotowi na ponowną współpracę z CBS. W ich planach jest opowiedzenie losów Mandy McAllister oraz starszego brata Sheldona Georgie i jego narzeczonej.

Twórcy chcieliby zrealizować trzynastoodcinkowy spin-off, z premierą na przełomie 2024 i 2025 roku.

Młody Sheldon opowiada historię dziewięcioletniego Sheldona Coopera, który jest niezwykle utalentowanym, bardzo bystrym, ale także dość bezbronnym i naiwnym chłopcem. Dorastanie we wschodnim Teksasie nie jest dla niego łatwe. W świecie, w którym królują sport i kościół, bycie matematycznym geniuszem zdaje się jeszcze bardziej komplikować i tak trudny czas dorastania. Cała rodzina Cooperów też nie ma lekkiego życia z młodym Sheldonem. Będący szkolnym trenerem ojciec chłopca, George, często nie jest w stanie nadążyć za synem, a jego kochająca matka Mary stara się zaakceptować małego geniusza i chronić go przed niezrozumieniem i małomiasteczkową społecznością. Rodzeństwo Sheldona też nie ma łatwo, a zwłaszcza starszy brat Georgie (Montana Jordan), który ma problem z zaakceptowaniem faktu, że chodzi do jednej klasy ze swoim młodszym, dziewięcioletnim bratem. Tylko siostra bliźniaczka Missy, chociaż bywa o niego zazdrosna, jest jedyną osobą, która może powiedzieć mu prawdę.

Serial ten zakończy się 7. sezonem. Jego premiera już 15 lutego.

Źrodło: ComingSoon