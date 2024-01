''Chłopi'' z nominacją do Bestsellera Empiku 2023 0

Chłopi w reżyserii DK Welchman i Hugh Welchmana otrzymali nominację do Bestsellera Empiku 2023 w kategorii Kino Polskie. Laureaci Bestsellerów i Odkryć Empiku 2023 oraz Twórców Roku zostaną ogłoszeni podczas gali na żywo 13 lutego 2024 roku.

Nominowani do Bestsellerów Empiku to nie tylko najchętniej wybierane premiery minionego roku. To oni w 2023 roku poruszali, zachwycali i inspirowali – słowem, dźwiękiem i obrazem. Klienci Empiku głosowali w tym największym plebiscycie kulturalnym przez cały rok – to ich werdykt. Wskazali nominowanych do filmowych Bestsellerów Empiku 2023, kupując filmy na fizycznych nośnikach w salonach i online oraz oglądając je w Multikinie w ciągu całego roku.

Galę wręczenia nagród będzie można śledzić na antenie TVN oraz w streamingu na empikowym YouTube i Facebooku.

Chłopi to przepiękna i przełomowa polska animacja oparta na powieści Władysława Reymonta. Na tle zmieniających się pór roku i sezonowych prac polowych rozgrywają się losy rodziny Borynów i pięknej, tajemniczej Jagny. To właśnie kobiety, w szczególności tragiczna postać Jagny, znajdą się w sercu fabuły. Unikalny mikroświat wiejskiej wspólnoty stanie się pretekstem do opowiedzenia uniwersalnej i niesamowicie aktualnej historii. Historii o tragicznej miłości i życiu w małej społeczności, gdzie reguły i brutalne zasady gry wyznaczają każdemu określone miejsce w grupie, a wyjście poza ciasne ramy grozi upokorzeniem i odrzuceniem.

Źrodło: Next Film