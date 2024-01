Jake Gyllenhaal na plakacie promującym remake ''Wykidajło'' 0

W sieci zadebiutował pierwszy plakat promujący remake filmu Wykidajło. Produkcja nosząca tytuł Road House powstała dla platformy Amazon Prime Video.

fragment plakatu promującego film ''Road House''

Gwiazdą nowego obrazu jest Jake Gyllenhall i to właśnie jego widzimy na opublikowanej grafice. Siedzi on na krześle, w rozpiętej koszuli, z zakrwawioną klatką piersiową, a w tle widzimy bar, w którym sądząc po krzesłach, doszło niedawno do bójki.

Film jest luźno inspirowany oryginalną produkcją, w której wystąpił Patrick Swayze. Akcja nowego Wykidajło przeniesie nas z Missouri na Florydę. Główny bohater to były zawodnik UFC, który podejmuje pracę jako ochroniarz w przydrożnym barze nocnym Florida Keys. Dość szybko odkrywa, że miejsce to nie jest takie jak mogłoby się na pierwszy rzut oka wydawać. To przybytek korupcji, przestępczości i zbrodni. Mężczyzna zapragnie zrobić z tym porządek.

Za reżyserię Road House odpowiada Doug Liman. Pracował on na podstawie scenariusza napisanego przez Anthony'ego Bagarozziego i Chucka Mondry’ego. W filmie występują także Conor McGregor, Daniela Melchior, Billy Magnussen, Gbemisola Ikumelo, Lukas Gage, Hannah Love Lanier, Travis Van Winkle, B.K. Cannon, Arturo Castro, Dominique Columbus, Beau Knapp i Bob Menery.

Premiera Road House już 21 marca, wyłącznie w streamingu.

Źrodło: Dark Horizons