Doug Liman zbojkotuje premierę ''Road House''

Najnowszy film Douga Limana Road House będący remakem Wykidajło zostanie zbojkotowany przez samego reżysera. Powodem takiej decyzji filmowca jest brak jego kinowej premiery.

fragment plakatu promującego film ''Road House''

Film swoją światową premierę ma mieć podczas festiwalu SXSW w Austin. I to właśnie tam Liman się nie pojawi, co ma być jego formą protestu przeciwko streamerowi Amazon Prime Video. Reżyser czuje się oszukany przez platformę.

Jak mówi Liman zgodził się on wyreżyserować remake dla studia MGM, które produkowało duże komercyjne filmy dla kin. Nim jednak Road House doczekało się premiery, studio zostało zakupione przez Amazona. Ten finalizując transakcję obiecywał wypuszczać do kin co najmniej 12 filmów rocznie. Swój zakup reklamował jako '’największe zaangażowanie firmy internetowej w kina'’. Gdy przyszło do podjęcia decyzji co do premiery Road House, Amazon nie zdecydował się na kinową premierę. Liman czuje się więc oszukany.

Swoim protestem chce zwrócić uwagę na kłamstwo Amazona i wesprzeć tym innych twórców, którzy również mogą czuć się oszukani przez streamera. Liman twierdzi, że Amazon kłamał i wcale nie zależy mu na kinach. Według reżysera Road House może być jego najlepszym filmem, a dla Gyllenhaal występ w nim rolą życia. Tym samym Liman nie może przeboleć braku kinowej premiery.

Road House na Amazon Prime Video zadebiutuje 21 marca.

