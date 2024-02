Box Office USA: Kolejna finansowa porażka Apple 1

Argylle: tajny szpieg Matthew Vaughna odnotował słaby debiutancki weekend, zarabiając zaledwie 18 milionów dolarów w USA i 35 milionów dolarów na całym świecie.

fragment plakatu filmu "Argylle: tajny szpieg"

Komedia akcji Apple, która kosztowała 200 milionów dolarów może pochwalić się gwiazdorskim składem, ale nie mogła pokonać przeciętnych recenzji i mylących zwiastunów, które nigdy w pełni nie sprzedały założenia filmu.

Argylle to trzeci niewypał z rzędu dla Apple, po słabych zarobkach Napoleona (218,4 mln dolarów na całym świecie) i Czasu krwawego księżyca (156,4 mln dolarów), których produkcja kosztowała ponad 150 mln dolarów. Traderzy zwracają uwagę, że celem tych wysokobudżetowych produkcji jest zwiększenie ruchu w Apple TV+, więc trudno ocenić, jak te rosnące straty wpłyną na studio.

Dodatkowo Argylle to drugie z rzędu rozczarowanie kasowe Vaughna, po tym, jak King's Man: Pierwsza misja z 2021 roku zarobił na całym świecie jedynie 121 milionów dolarów. Wcześniej jego filmy radziły sobie całkiem nieźle, a Kingsman: Złoty krąg pozostaje jego najbardziej dochodowym filmem z 408 milionami dolarów na całym świecie.

Na miejscu drugim znalazła się druga nowość, a były nimi trzy odcinki czwartego sezonu serialu religijnego The Chosen. Wybrani, zarabiając 7,4 miliona dolarów. Pszczelarz wylądował na trzeciej pozycji z 5,2 mln dolarów (-21%), a Wonka uplasował się na pozycji numer cztery z 4,76 mln dolarów (-16%).

Nie wydaje się również, aby na horyzoncie było coś pozytywnego. W tym tygodniu na ekranach kin w USA pojawi się dziwaczna komedia Lisa Frankenstein i thriller Out of Darkness. Madame Web firmy Sony trafi do kin za dwa tygodnie, ale wstępne prognozy mówią, że film Spider-Verse zarobi skromne 25–35 milionów dolarów w pierwszy weekend.

Źrodło: Deadline