Eugene Levy to kolejna gwiazda 4. sezonu ''Zbrodni po sąsiedzku''

Producenci czwartego sezonu hitowego serialu kryminalnego Hulu Zbrodnie po sąsiedzku dołączyli kolejną hollywoodzką gwiazdę do produkcji. Po Evie Longorii, angaż w serialu otrzymał Eugene Levy.

Eugene Levy, ''Schitt's Creek''

Dla Levy’ego występ w Zbrodniach po sąsiedzku będzie pierwszym po Schitt's Creek, serialu który swój bieg zakończył w 2019 roku. Dołączył on do wspomnianej Longorii i Molly Shannon. Nie znamy szczegółów postaci w jakie się wcielą, wiemy jednak, że wszyscy nowi bohaterowie będą integralną częścią zwrotów akcji śledztwa w sprawie morderstwa Sazza Patakiego, dublera Charlesa-Hadena Savage’a z lat spędzonych w serialu ’’Brazzos’’ i jego wznowieniu w 2020 roku.

Do swojej roli w czwartej serii powróci Meryl Streep, która będzie kontynuować rolę Loretty. Kobiecie w kwiecie wieku udało się zadebiutować w sztuce Putmana, a do tego go w sobie rozkochać. W rolach głównych oczywiście Steve Martin, Martin Short i Selena Gomez, jako trio rozwiązujące na własną rękę kryminalne zagadki.

Bohaterami Zbrodni po sąsiedzku są trzej samozwańczy fani zagadek kryminalnych – Charles-Haden Savage, Oliver Putnam i Mabel Mora. Wcielają się w nich Steve Martin, Martin Short i Selena Gomez. Gdy w nowojorskim apartamentowcu, w którym mieszkają dochodzi do morderstwa postanawiają oni rozwiązać jego zagadkę. W trzeciej serii starali się rozwiązać tajemnicę śmierci Bena Glenroy’a, aktora który padł martwy w trakcie odgrywania swojej postaci na deskach Broadway’u.

Sezon czwarty skupi się na rozwiązaniu sprawy morderstwa Sazza Patakiego (Jane Lynch). Dalsze szczegóły dotyczące historii i postaci nowego sezonu są owiane tajemnicą, choć wiemy, że w ramach sezonu nasi bohaterowie odwiedzą Los Angeles, aby potem powrócić do Arconii.

Data premiery 4. sezonu Zbrodni po sąsiedzku nie jest jeszcze znana.

Źrodło: Deadline