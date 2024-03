Cztery nowe emocje w zwiastunie animacji ''W głowie się nie mieści 2'' 0

Pixar opublikował pełny zwiastun oczekiwanego sequela animacji W głowie się nie mieści 2. Ujawniony materiał wprowadza cztery zupełnie nowe emocje.

Poznajcie zazdrość, niepokój, nudę i wstyd. Emocje te dołączą do radości, złości, smutku, strachu i wstrętu.

W sequelu powracamy do głowy Riley, która to jest już nastolatką, w chwili gdy siedziba główna przechodzi nagłą i nieoczekiwaną przez nikogo metamorfozę. A wszystko po to, aby zrobić miejsce na nowe emocje. Do Radości, Smutku, Złości, Strachu i Odrazy dołączy Niepokój i co najważniejsze nie jest sam…

Animację reżyseruje Kelsey Mann na podstawie scenariusza napisanego przez Meg LeFauve. Producentem filmu jest Mark Nielsen, a producentem wykonawczym jest oryginalny reżyser Pete Docter. W sequelu ponownie pojawią się głosy Amy Poehler jako Radość, Phyllis Smith jako Smutek i Lewisa Blacka jako Złości. Dołączają do nich Tony Hale i Liza Lapira jako nowe głosy odpowiednio Strach i Odraza. Zazdrość przemówi głosem Ayo Edebiri, nuda głosem Adele Exarchopoulosa, a wstyd głosem Paula Waltera Hausera.

W głowie się nie mieści 2 trafi do kin już 14 czerwca.

Jedynka miała swoją premierę w 2015 roku, tak więc na sequel przyszło nam poczekać prawie dekadę. Animacja ta była kasowym hitem zarabiając ponad 850 milionów dolarów przy budżecie wynoszącym 175 milionów.

