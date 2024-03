Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Rewelacyjne recenzje "Civil War" po premierze na SXSW! 0

Podczas festiwalu SXSW odbyła się światowa premiera filmu Alexa Garlanda Civil War. Z publicznością festiwalu spotkał się reżyser filmu oraz aktorzy: Kirsten Dunst, Cailee Spaeny i Wagner Moura. Pierwsze recenzje są rewelacyjne!

Wirtuozerski! / Variety

Prawdziwe arcydzieło! Przerażający jak diabli! / Scott Mantz

Nie mogę powstrzymać szalonego bicia serca! / Brian Sudfield – filmfragmentspodcast

Perfekcyjny! / Perri Nemiroff – Collider

Dunst sprawia, że jej bohaterka jest niezwykle fascynującą postacią. / The Hollywood Reporter

Technicznie oszałamiający, potężna dawka emocji! / The Texas Observer

Nie jestem w stanie nic napisać, bo w uszach wciąż mi dzwoni a serce bije jak oszalałe! / Cinema Joe

Arcydzieło reżyserii, aktorstwa, warstwy dźwiękowej i scenariusza. / the_movie_bear

Alex Garland odważnie wykorzystuje wojnę jako tło, aby za pośrednictwem głównych bohaterów głośno i wyraźnie wybrzmiało pro-dziennikarskie przesłanie. / A Geek Community

Po mistrzowsku napisany, szokujący scenariusz Garlanda równoważy spokojna i wyważona reżyseria. / Austin Chronicle

Niezwykle wciągający dramat wojenny, w którym bardziej chodzi o ludzi niż o politykę. / Polygon

Film w kinach już od 12 kwietnia! Polscy widzowie, podobnie jak widzowie na całym świecie, będą mogli doświadczyć filmu również w sieci kin IMAX®! Dystrybutorami Civil War są Best Film i Monolith Films. Best Film odpowiada za dystrybucję kinową filmu.

Civil War to napędzane adrenaliną i trzymające w napięciu kino akcji osadzone w niedalekiej przyszłości, kiedy podzielona Ameryka zmierza ku dziejowej katastrofie.

Stany Zjednoczone balansują na krawędzi upadku. Skorumpowany prezydent wzywa obywateli do walki przeciwko „sojuszowi z Florydy i zachodnim siłom Teksasu i Kalifornii”. Fotografka wojenna Lee (Kirsten Dunst) wraz z grupą dziennikarzy próbuje dostać się do Waszyngtonu, będącego epicentrum dramatycznych wydarzeń, by przeprowadzić ostatni wywiad z prezydentem. W tej misji towarzyszy im ambitna, lecz niedoświadczona dziennikarka Jessie (Cailee Spaeny). Lee, mimo początkowej niechęci, zostaje jej mentorką.

Garland stworzył nowy rodzaj amerykańskiego filmu wojennego: to nie jest tylko przerażająca wizja jutra, to również szczery do bólu obraz prawdziwej wojny.

W obsadzie filmu oprócz Kirsten Dunst znaleźli się Cailee Spaeny, Wagner Moura, Stephen McKinley Henderson oraz Jesse Plemons.

Civil War wyprodukowało studio A24 i jest to najdroższa (70 mln dolarów) do tej pory produkcja tego kultowego amerykańskiego studia.

Źrodło: Best Film