Młodzi Tytani trafią do kin. DC szykuje aktorską adaptację 0

Bohaterowie DC, znani jaki Młodzi Tytani, którzy zaczynali jako nastoletni pomocnicy swoich bardziej znanych i kultowych odpowiedników, otrzymają własny film fabularny od DC Studios pod przewodnictwem Jamesa Gunna i Petera Safrana.

fragment plakatu serialu "Młodzi Tytani"

Dział filmów komiksowych Warner Bros. Discovery zatrudnił Anę Nogueirę do napisania scenariusza projektu. Zatrudnienie jeszcze bardziej włącza aktorkę i dramatopisarkę do rodziny DC, która już pisze dla tej wytwórni Supergirl: Woman of Tomorrow.

Młodzi Tytani zostali po raz pierwszy wprowadzeni w połowie lat 60. XX wieku i występowali w nim Robin, Kid Flash i Aqualad, a także Wonder Girl. Inni nastolatkowie, tacy jak Speedy, pomocnik Green Arrowa, dołączyli do przygód później. Komiksy nie osiągnęły dużej popularność, aż do wznowienia w latach 80. przez Marva Wolfmana i George’a Pereza.

Młodzi Tytani stali się nieoczekiwanym hitem medialnym dzięki Młodzi Tytani: Akcja!, komediowej wersji DC. Ten serial animowany był emitowany przez osiem sezonów w Cartoon Network i liczy blisko 400 odcinków. W ramach serii powstał także film fabularny Młodzi Tytani: Akcja! Film, który miał premierę w lipcu 2018 roku.

Źrodło: The Hollywood Reporter