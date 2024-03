Alex Proyas, reżyser oryginalnego ''Kruka'' krytykuje remake z Billem Skarsgårdem 0

Alex Proyas, reżyser kultowego filmu z 1994 roku z Brandonem Lee Kruk, podzielił się swoimi przemyśleniami nad temat nadchodzącego remake’u The Crow z Billem Skarsgårdem w roli głównej. Swoją opinię filmowiec zdecydował się wyrazić po komentarzach widzów pod pierwszym zwiastunem '’The Crow'’, który swoją premierę miał parę dni temu.

Proyas wyraża wielką niechęć do remake’a swojego klasyka. Twierdzi, że tego świadectwa jakim jest oryginalny Kruk nie powinno się ruszać.

Naprawdę nie czerpię żadnej radości z negatywnego nastawienia do pracy innych filmowców. Jestem pewien, że obsada i ekipa naprawdę miały dobre intencje, jak wszyscy w przypadku każdego filmu. Z przykrością muszę jednak powiedzieć coś więcej na ten temat. Myślę także, że reakcja fanów mówi wiele. ’’Kruk’’ to nie tylko film. Brandon Lee zginął przy jego tworzeniu, a film został ukończony jako świadectwo jego utraconego blasku i tragicznej straty. To jego dziedzictwo. Tak powinno pozostać powiedział Proyas

Od czasu pojawienia się pierwszych zdjęć i pierwszego zwiastuna reakcje wywołały podziały. Niektórzy krytykowali wygląd Skarsgårda i ogólną decyzję o ponownym uruchomieniu. Z drugiej strony zdarzają się też optymistyczne komentarze jeśli chodzi o remake.

To nie pierwszy raz, kiedy Proyas podzielił się swoją opinią na temat planów ponownego uruchomienia. Już w 2017 roku reżysers stwierdził, że Kruk nie jest filmem wartym „przerobienia”, ponieważ był to film zmarłego aktora – i że powinien pozostać filmem Lee.

Reżyserem The Crow jest Rupert Sanders. Scenariusz napisali Zach Baylin i Will Schneider. Bratnie dusze Eric Draven (Skarsgård) i Shelly Webster (FKA twigs) zostają brutalnie zamordowani, gdy doganiają ich demony jej mrocznej przeszłości. Dostawszy szansę ocalenia swojej prawdziwej miłości poprzez poświęcenie siebie, Eric wyrusza na poszukiwanie bezlitosnej zemsty na zabójcach, przemierzając światy żywych i umarłych, aby naprawić to, co złe.

Premiera filmu 7 czerwca.

